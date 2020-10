Vermisster Tourengeher tot unter Lawine entdeckt

Der 57-jährige Einheimische war am Samstagvormittag zu einer Skitour zum Gipfel des Großvenedigers aufgebrochen. Nachdem er am Abend nicht zurückgekehrt war, wurde eine Suchaktion in die Wege geleitet. Diese musste daraufhin aber immer wieder wegen schlechter Wetterverhältnisse und Neuschnees unterbrochen werden.