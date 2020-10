„Wäre Sobotka Sportler, stünde Novomatic am Hemd“

„Irgendwo ist einer von Novomatic mit einer Kreditkarte“

„Die Grundannahme war, dass es einen Deal gab zwischen der FPÖ und der Novomatic“, erklärt Jan Krainer. Die FPÖ hätte Peter Sidlo in den Vorstand der Casinos Austria AG entsenden dürfen, an der die Novomatic damals beteiligt war. Dafür hätte es Lizenzen und freundlichere Gesetze gegeben. Aber die Akten sehen für Krainer anders aus. Darin hätte sich gezeigt, „dass die ÖVP mit der Novomatic ganz enge Kontakte hatte, und dass sich ÖVP-Vertreter mit der Novomatic eng abgestimmt haben“. Besonders einer: „Egal was Sobotka macht, irgendwo ist einer von der Novomatic mit einer Kreditkarte und zahlt die Rechnung“, sagt Krainer, und spielt damit auf Spenden ans Alois-Mock-Institut sowie an ein Orchester, in dem Sobotka tätig war, an.