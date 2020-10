Arzt nimmt Politik in die Corona-Pflicht

Landeskliniken-Infektiologe Richard Greil spricht sich hingegen für eine deutlich andere Gangart im Kampf gegen das Corona-Virus aus. „Es braucht härtere Maßnahmen in Intervallen. Im Moment haben wir einen Schwelbrand, der zu einem Feuer werden kann. Den werden wir regelmäßig löschen müssen“, so Greil. Der Mediziner hält eine Verschärfung der Maskenpflicht sowie eine Beschränkung von öffentlichen sowie privaten Veranstaltungen für dringend notwendig. „Ob das Lockdown genannt wird, ist eine politische Frage. Was drin steckt, bleibt jedoch immer gleich.“ Landesweit beträgt die Anzahl der Covid-Fälle in den letzten sieben Tagen pro 100.000 Einwohner derzeit 74,7.