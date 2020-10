Blitz-Comebacker Hülkenberg der „Fahrer des Tages“

Zum zweiten Mal in dieser Saison sprang Hülkenberg als Ersatzpilot für einen Racing-Point-Fahrer ein. Vor dem Großen Preis der Eifel fiel Stroll wegen einer Krankheit aus. Da sich der Rheinländer ohnehin in der Region aufhielt, beorderte ihn Racing-Point-Teamchef Otmar Szafnauer am Samstagvormittag an die Strecke. Seit Hülkenbergs Ausfahrten in Silverstone wurde am Auto aber einiges umgestellt. Dennoch brillierte er mit Platz acht: „Eine verrückte, verrückte Story. Aber im Moment bin ich einfach stolz auf mich selber, dass ich das so gemeistert habe. Es war da draußen auch physisch eine sehr, sehr harte Leistung!“