Petrucci holt Le-Mans-Sieg! Rossi in Runde 1 out

Der Italiener Danilo Petrucci hat sich am Sonntag beim Motorrad-Grand-Prix von Frankreich in Le Mans seinen zweiten Sieg in der MotoGP geholt. Der Ducati-Fahrer ließ im Regenrennen das spanische Duo Alex Marquez (Honda) und Pol Espargaro (KTM) hinter sich. Der Italiener Valentino Rossi flog schon in der ersten Runde raus.