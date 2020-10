Michael Wendler: „Ich bin kein Aluhutträger“

Von Einsicht oder Reue zeigt er dabei keine Spur. Er ist sich seiner Sache sehr sicher und sagt, er habe „keine Angst“, sei „kein Verschwörungstheoretiker oder Aluhutträger“. Es sei viel mehr so: „Jeder, der was sagt, jeder, der mit den übertriebenen Maßnahmen in Deutschland nicht einverstanden ist, und sich dazu äußert, wird beseitigt.“