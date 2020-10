Tirolerin (30) shoppte im Web mit falschem Namen

„Flucht in andere Welt“

So richtig losgegangen ist die Welle an falschen Bestellungen Anfang 2018. „Ich bin damals vergewaltigt worden. Es war wie eine Flucht in eine andere Welt“, erzählte die Frau vor Richterin Andrea Stefan. Doch die Handtaschen, Mobiltelefone und Kleidungsstücke waren nicht immer für sie selbst bestimmt. „Ich habe viele Sachen einfach weggeworfen oder an Bedürftige verschenkt“, behauptete die Sozialarbeiterin und brach in Tränen aus: „Ich helfe in meinem Beruf anderen. Ich bin aber nicht in der Lage, mir selbst zu helfen.“