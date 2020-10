KW 41 - die wichtigsten Neuerscheinungen der Woche

Neck Cemetery - Born In A Coffin

Wenn man sich am kultigen Schwarz/Weiß-Cover labt, lacht das Metalherz schon, bevor man die Musik überhaupt erst angetestet hat. Die Deutschen von Neck Cemetery haben auch hörbar Humor, ansonsten würde man sich nicht „Established in 2018… rumored since 1984!“ auf die Fahnen heften. Der Heavy Metal der alten, traditionellen Schule hat es dem westfälischen Gespann auch angetan, denn die Mischung aus kultigem Power Metal der Marke Accept oder Armored Saint und sperrigen, harten Glam-Bands á la Lizzy Borden galoppiert in bester Old-School-Manier aus den Boxen. In Songs wie „The Fall Of The Realm“ oder „King Of The Dead“ geht das mit bleischweren Riffs vorbehaltslos gut, in anderen Fällen („Banging In The Grave“) fehlt es dann doch ein bisschen am Hitgespür im Songwriting. Da ist aber auf jeden Fall Potenzial für mehr vorhanden. 7/10 Kronen