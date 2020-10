Keine Corona-Tests mehr für Kindergartenkinder

Für mächtig Wirbel sorgte in den letzten Tagen ein Schreiben, das bei rund 10.400 Linzer Familien in den Postkasten flatterte. Im Brief der Kinder- und Jugendservices (siehe unten) wurden die Eltern einerseits über die Vorgangsweise informiert, wenn in der Kindergarten-Gruppe ihres Sprösslings plötzlich ein Covid-19-Fall auftreten würde, und andererseits wurden sie gebeten, zu entscheiden, ob sie dann mit einer Testung ihres Kindes einverstanden wären, oder eben nicht. Bei letzterem wären 10 Tage Quarantäne nötig und die Besuchsgebühren dennoch zu bezahlen.