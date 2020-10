Kunstwerk am Pyramidenkogel zum 100-Jahr-Jubiläum

Ein zeichen der Dankbarkeit

Das Werk im Ausmaß von 1.350 Quadratmetern soll an die Volksabstimmung als wichtiges Ereignis des südlichsten Bundeslandes erinnern, als sich die Kärntner nach einem Abwehrkampf gegen die Truppen des neu gegründeten SHS-Staates und späteren Jugoslawien für den Verbleib bei Österreich entschieden. „Dieses 3D-Bild ist ein Zeichen der Dankbarkeit an unsere Vorfahren, sowohl deutscher als auch slowenischer Sprache“, erklärt der Bürgermeister der Pyramidenkogel-Gemeinde Keutschach am See, Karl Dovjak.