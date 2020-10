Abstimmungsspende steht fest: Vier Millionen Euro

Die Kärntner Volksabstimmung jährt sich heuer zum 100. Mal. Die Bundesregierung nimmt dieses Jubiläum, wie bereits gestern in der “Krone“ angekündigt, zum Anlass für eine finanzielle Zuwendung von 4 Millionen. Mit dieser „Jubiläumsspende“ leiste Österreich, so die Regierungsvertreter, einen zusätzlichen Beitrag zur Förderung der slowenisch-sprachigen Bevölkerung und fördert damit Zweisprachigkeit im Bildungswesen und in digitalen Auftritten der Gemeinden.