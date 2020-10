Serienmörder erneut schuldig gesprochen

Mehrere Stiche in den Oberkörper

Während eines Streits soll der Ungar der Frau mehrere wuchtige Stiche in den Oberkörper versetzt haben. Der in der Strafanstalt Stein einsitzende 57-Jährige teilte den Ermittlern im November des Vorjahres schließlich mit, die 38-Jährige getötet und mit Müllsäcken abgedeckt zu haben. Bei der Tat will er vor allem von einem Rachewunsch gesteuert gewesen sein. Die 38-Jährige soll mehrmals „drogensüchtige Bekannte in das Haus eingeladen haben“, schilderte der ungarische Staatsbürger. Er und seine Partnerin, die damals ebenfalls mit ihm in dem Objekt gelebt hatte, seien dabei misshandelt worden. „Ich wollte Genugtuung, aber keinen Mord. Das hat sich dann so ergeben.“