Thiem: „Akku aufladen und neu durchstarten!“

Österreich liegt im Tennis-Fieber. Bis zu 838.000 Fans drückten am Dienstag via ORF eins live die Daumen, doch Dominic Thiem verpasste bei seinem Lieblingsturnier in Roland Garros sein fünftes Semifinale in Serie. „Ich habe alles gegeben“, erklärte der 27-Jährige nach dem 6:7 (1/7), 7:5, 7:6 (8/6), 6:7 (5/7), 2:6 gegen seinen Kumpel Diego Schwartzman, „es war keine spielerische Topleistung von mir, aber ein unfassbarer Kampf, den ich zu 100 Prozent angenommen habe.“