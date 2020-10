„Comic Mini Con“ in Wien leistet Corona-Widerstand

Fast alle Messen und Conventions des Jahres wurden Corona-bedingt abgesagt. Fast alle? Ja, doch eine kleine Con in Wien leistet der Pandemie Widerstand! Indie-Verleger und Künstler nehmen das Heft selbst in die Hand und lassen am kommenden Freitag, den 9. Oktober, im Hof des Amerlinghauses in Wien-Neubau die „Comic Mini Con“ steigen!