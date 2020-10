Grazer Forscher wollen Haien Corona-Tod ersparen

„Nachdem der Hefestamm bereits dieses Lipid produziert, konnten wir durch Metabolic Engineering bestimmte Stoffwechselwege so modulieren, dass die Hefezellen plötzlich ein Vielfaches an Squalen anreichern“, zeigte sich der Forscher erfreut. Mittlerweile können die Grazer Experten mithilfe der mikrobiellen „Squalen-Fabriken“ bereits mehrere Gramm an reinem Squalen im Labor herstellen. „Wir haben bewiesen, dass der Prozess im Labormaßstab funktioniert“, so Pichler. Nun will man die Stämme so optimieren, dass sie auch im großen Maßstab produziert und von der Industrie verwendet werden können.