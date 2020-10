„Die Lage am Arbeitsmarkt ist sehr ernst!“

Die Arbeit ist derzeit und auch in den kommenden Monaten ein zentral politisches Thema - die Bekämpfung der hohen Arbeitslosigkeit steht nun auch in der Politik im Mittelpunkt! Denn: Die aktuellen Zahlen sind nach wie vor besorgniserregend und entwickeln sich auch weiterhin in die falsche Richtung. Ende September waren 410.000 Menschen in Österreich arbeitslos gemeldet, das entspricht 8,4% und ist deutlich höher als noch vor einem Jahr. Wie es mit dieser „krisenbedingten Arbeitslosigkeit“ weitergehen soll, erklärt Arbeitsministerin Christine Aschbacher im krone.tv-Talk mit Moderator Gerhard Koller.