„The Voice Kids“-Star plant eigene Beerdigung

Wenig später wandte sich die 16-jährige „The Voice Kids“-Teilnehmerin erneut mit herzzereißenden Worten an ihre Anhänger. „Wir haben schon einige Pläne für meine Beerdigung gemacht und wir dachten, es wäre toll, ein Video für die Trauerfeier zusammenzuschneiden.“ Freunde und Familie, so sei ihr Wunsch, sollten die schönsten Erinnerungen an sie teilen.