So oft haben Sharon und Ozzy Osbourne Sex

Mittlerweile werde es aber „weniger“, so Sharon weiter. „Vorher war es dreimal am Tag, aber es ist weit weniger jetzt. Lass uns sagen, ein paar Mal pro Woche, was normal ist in einer langen, langen Beziehung“, erklärte die 67-Jährige und fügte hinzu: „Für alle älteren Damen hier sprechend: Wenn ihr in einer Beziehung seid, hat eure Beziehung Höhen und Tiefen. Und je nachdem, wo ihr in eurer Beziehung seid, liebt ihr euch mehr. Sex verändert sich, sodass es nicht nur um Sex geht, es geht um Intimität. Es geht darum, mit der Person, die du liebst, zusammen zu sein. Sie liebt dich. Es verändert sich nur.“