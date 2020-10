LIVE: Besteht Rapid gegen die LASK-“Eurofighter“?

Der Blick in die Vergangenheit verheißt für Rapid allerdings Gutes: Nach einem Heim-1:2 am 24. August 2019 folgten für die Wiener im direkten Duell in der Liga drei Siege in Folge. Seit dem Wiederaufstieg der Linzer gab es in zehn Duellen gleich sieben Rapid-Erfolge. „Ich erwarte ein enges, kampfbetontes, intensives Spiel, in dem es viel um die zweiten Bälle gehen wird. Wir müssen dasselbe tun wie in den letzten Spielen gegen den LASK“, meint Kühbauer.