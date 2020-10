Falco-Stiftung geht gegen Strache-Song vor

„Gemeinsam. Aufstehen. Für Wien. HC is back in town“ - so beginnt der Wahlkampfsong, den das Team HC Strache am 1. Oktober präsentiert hatte. Der Sänger des Liedes imitiert darin augenfällig die heimische Pop-Ikone Falco. Dessen Privatstiftung ist damit jedoch keineswegs einverstanden und kündigte nur zwei Tage nach der Veröffentlichung an, rechtliche Schritte gegen die junge Partei des Ex-FPÖ-Chefs einzuleiten.