Ausbau von Gesundheitszentren gerät ins Stottern

Der Plan war ambitioniert: 30 Primärversorgungszentren in der Steiermark bis zum Jahr 2025. Nach der Eröffnung des ersten Hauses in Mariazell im Oktober 2016 schritt die Umsetzung - vor allem im Vergleich mit den anderen Bundesländern - recht zügig voran, am Freitag folgte die zwölfte Gemeinschaftspraxis in Liezen. Doch nun gerät da Vorhaben erstmals ins Stottern.