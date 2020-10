Alle warten auf das 380-kV-Urteil

Einen weiteren Erfolg können die Erdkabelbefürworter in der Zwischenzeit feiern. Nahezu alle Besitzstörungsklagen, sowohl bei den Protesten am Rengerberg in Bad Vigaun als auch beim Stau-Protest am Dax Lueg, wurden abgewiesen. „Das reiht sich nahtlos in die Serie von Rückschlägen für die APG ein. Es zeigt auch, dass die Taktik der Betreiber nach hinten los geht und nicht wirkt“, so Fuchsberger. In dieser Woche ist auch die Industriellenvereinigung (IV) mit in den 380-kV-Ring gestiegen. Sie betont die Wichtigkeit der Leitung und will eine rasche Umsetzung. „Jetzt braucht es den Ausbau - rasch und ohne Zeitverzögerung. Sinnloses Blockieren hilft dem Land, der Wirtschaft und somit uns allen nicht weiter“, so Irene Schulte von der IV Salzburg.