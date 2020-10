Formel 1: Red Bull muss den Gürtel enger schnallen

Wie viel der Ausgaben des Jahres 2019 von der Kostengrenze ausgenommen sein werden, teilte Red Bull in einem Statement nicht mit. Mit der „Cost Cap“ versuchen die Formel 1 und der Motorsport-Weltverband FIA, die Voraussetzungen für die zehn Teams etwas anzugleichen, was zu einem spannenderen Wettbewerb führen soll. Für alle Topteams bedeutet das Kürzungen. Branchenführer Mercedes gab im Geschäftsjahr 2019 333 Mio. Pfund (364,99 Mio. Euro) aus, war also noch deutlicher von Grenze entfernt als die „Bullen“.