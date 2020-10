Alternativ-Nobelpreis geht an weißrussische NGO

Alljährlich werden die Alternativen Nobelpreise der Stockholmer Right-Livelihood-Stiftung an Personen vergeben, die sich für Demokratie und Menschenrechte einsetzen. Heuer gingen die Auszeichnungen an den weißrussischen Oppositionsdenker Ales Bjaljazki und die von ihm gegründete NGO „Wjasna“ (Frühling), an die iranische Menschenrechtsanwältin Nasrin Sotudeh, den US-Bürgerrechtsanwalt Bryan Stevenson und die Indigenenaktivistin und Umweltschützerin Lottie Cunningham Wren aus Nicaragua.