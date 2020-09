Neo-Coach Hofmann feiert ersten Sieg mit Rapid

Austria Klagenfurt ist in der 2. Fußball-Liga von Vorwärts Steyr gebremst worden. Der Aufstiegsaspirant führte in der 4. Runde am Mittwochabend bis zur 82. Minute auswärts scheinbar komfortabel mit 2:0, doch dann trumpfte der 18-jährige Philipp Ablinger mit dem Anschlusstor (82.) und einer Bogenlampe zum Ausgleich (93.) auf. Die Klagenfurter liegen damit als Dritter weiter zwei Punkte hinter Leader FC Liefering zurück. Vorwärts rangiert mit fünf Punkten auf Platz zehn.