Gespräch soll Wogen in Werfen nun glätten

„Es war wie ein Stich mitten ins Herz“, ist Rudi Obauer über die Aussage des Bürgermeisters, es gäbe keine Gastronomie im Ort, richtig sauer. Seit den 80er-Jahren haben sein Bruder und er in Werfen die Top-Adresse für Spitzengastronomie aufgebaut. Die Obauers predigen auch regionale Werte, stärken Produzenten im Ort und führen in Werfen einen florierenden Fixpunkt am Feinschmecker-Atlas. Sie übernahmen einst das Wirtshaus des Onkels, führten damit auch eine Tradition im Ort fort und sind in der Ausbildung begehrt.