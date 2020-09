Rodionov und Thiem: Österreicher-Tag in Paris

Thiem „für ein langes Turnier bereit“

Dominic Thiem geht dagegen als klarer Favorit in sein Zweitrundenspiel. Mit den schwierigen Bedingungen in Paris - kühl, regnerisch, windig - hat er kein Problem. „Die Temperaturen sind frisch“, erklärt Thiem, „aber damit gehe ich locker um“, sagt Österreichs neuer Sportheld. Mit Bravour meisterte der zweifache Finalist von Roland Garros seine erste Hürde. Nach dem 6:4, 6:3, 6:3 gegen Marin Cilic gab es viel Lob - sein siebenter Sieg in Serie! „Er hat wieder einmal wie ein Champion gespielt“, applaudierte Coach Nicolas Massu, „allen gezeigt, dass er hier für ein langes Turnier bereit ist. So soll es sein!“