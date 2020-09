Ein Freispruch und knallharte Attacken

Der Streit zwischen Karl-Heinz Grasser und Peter Hochegger im Buwog-Prozess ist entbrannt. Der frühere Finanzminister bezeichnet den Ex-Lobbyisten als „Lügner“, dieser kontert mit dem Vorwurf, Grasser sei ein „Meister von Halbwahrheiten und Unterstellungen“. Am Tag 161 ging es in dem Monsterverfahren hoch her. In einem von mehreren Nebenverfahren, die gleichzeitig mitverhandelt werden, gab es übrigens einen ersten Freispruch.