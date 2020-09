Private besitzen doppelt so viel Gold wie Republik

Die Erkenntnisse lieferte eine Umfrage, die Karmasin Research im Auftrag des Goldhändlers philoro durchgeführt hat. Befragt wurden im August 2000 Personen in Österreich. 44 Prozent würden nach eigenen Angaben in Gold investieren, wenn sie einen größeren Geldbetrag zur Verfügung hätten - nur Immobilien liegen mit 49 Prozent vor Gold. Aufs Sparbuch legen würden das Geld 24 Prozent der Befragten, Fonds oder Anleihen kaufen würden 22 Prozent und 19 Prozent würden in Aktien investieren.