Güssinger unterm Hammer

Wer sich noch ein Erinnerungsstück an das Unternehmen sichern will, hat jetzt die Chance dazu: Am 13. Oktober werden mehr als 1300 Positionen der Firma bei einer Online-Auktion versteigert. Das Angebot reicht von Abfüllanlagen und Edelstahltanks über Büro-Inventar bis zu Hunderttausenden Wasserflaschen. „Über 500.000 gefüllte Vitaquelle Mineralwasserflaschen können palettenweise bei Rufpreisen ab einem Euro ersteigert werden, ebenso über 150.000 leere Glasflaschen“, heißt es von der Auktionsplattform aurena.at. Auch Werbeschilder, Bilder und Urkunden gehen an den Bestbieter. Am 12. Oktober ist eine Besichtigung auf dem Betriebsgelände in Sulz möglich.