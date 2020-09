Chrissy Teigen im Spital: „Wirklich viel Blut“

In einem Video in ihrer Instagramstory erklärte sie aus ihrem Krankenhausbett, dass sie sich eigentlich gut gefühlt hatte - bis die Blutungen plötzlich durchgehend waren und nicht mehr aufhörten: „Da war wirklich viel Blut. Das ist gerade echt zum Fürchten.“ In einem weiteren Posting verriet die werdende Mama, dass sie mittlerweile ihre zweite Bluttransfusion erhalten habe.