Was ist eigentlich Ceylon-Zimt?

Grundsätzlich unterscheidet man zwischen Cassia- und Ceylon-Zimt. Letzterer zeichnet sich grundsätzlich durch ein edleres Aroma aus und ist auch weniger scharf als Cassia-Zimt. Das in Cassia-Zimt enthaltene Öl hat nicht nur einen höheren Anteil an Zimtaldehyd, sondern auch einen deutlich höheren Anteil an Cumarin. Dieser Stoff kann in großen Mengen gesundheitliche Probleme hervorrufen. Vor allem bei überempfindlichen Menschen kann ein Zuviel an Zimt zu Übelkeit, Verdauungsproblemen und Schwindel führen.