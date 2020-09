Grundstein mit dem Segen aller gelegt

Die vielen Querelen und Diskussionen rund um die Errichtung des ersten orthodoxen Klosters in Österreich sind vergessen. Ganz im Gegenteil. Mit großer Einigkeit wurde am Samstag unter Beisein von Metropolit Erzbischof Arsenios Kardamakis von Austria, Bischof Ägidius Zsifkovics, Superintendent Manfred Koch und Landeshauptmann Hans Peter Doskozil der Grundstein für den Bau auf einem Feld in Sankt Andrä am Zicksee gelegt.