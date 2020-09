Vin Diesel wurde während Pandemie zum Sänger

Vin Diesel hat während der Corona-Pandemie ein Lied aufgenommen. „Ich bin gesegnet, dass ich in einem Jahr, in dem ich normalerweise an einem Filmset arbeiten würde - wie ihr wisst, ist das nicht möglich - ein anderes kreatives Ventil hatte“, sagte der 53-jährige „Fast & Furious“-Schauspieler in der YouTube-Show von Sängerin Kelly Clarkson.