Neues Biwak für Bergsteiger am Großglockner

Für 15 Personen im Normal-, für 25 im Notfall

Das neue Biwak - ein Polybiwak nach dem Modell von Helmut Ohnmacht, das durch seine Form vom Wind stets freigeweht wird - wurde schließlich unter der Leitung seines Sohnes Ralf am Großglockner installiert. Die Biwakschachtel in Oktagon-Form ist so gut wie fertiggestellt und soll im Normalfall 15, im Notfall bis zu 25 Menschen Platz bieten. Insgesamt schlägt sie mit einem Budget von 85.000 Euro zu Buche. „Das ging aber nur, weil viel Idealismus, zum Teil unentgeltliche Arbeit und Herzblut drinnen stecken“, stellte Kapelari klar.