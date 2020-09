Im Westring-Vertrag fehlt ein „Kosten-Deckel“

Mehrkosten ab 2025 schlagend

Diesem zufolge werden die Mehrkosten im Wesentlichen ab 2025 schlagend und sind dann in den jeweils zu beschließenden Straßenbaubudgets des Landes unterzubringen. Bei neueren Verträgen ist das anders: „Wir haben in meiner Amtszeit (als LH) damit begonnen, bei solchen Verträgen einen ,Deckel‘ einzuführen“, sagte Stelzer im Landtag. Denn größere Kostensteigerungen gebe es immer wieder mal; am stärksten „vor einigen Jahren beim Machlanddammprojekt um 26,63 Prozent, in der Zuständigkeit des damaligen Landesrates Rudolf Anschober“, wie Stelzer ausdrücklich betonte.