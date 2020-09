Mehr Spitalspatienten ++ Neue Teststraße in Wien

Die Corona-Zahlen und ein Cluster bei einer Hochzeit in Schrems - das sind unsere Themen in der heutigen krone.tv-News-Sendung mit Damita Pressl. Zu Gast im Studio ist Frauenministerin Susanne Raab, die nach der ersten Corona-Welle Bilanz in punkto Gewalt gegen Frauen zieht. Für den Herbst ist ein Gewaltschutzgipfel geplant.