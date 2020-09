„Yalda“: TV-Show entscheidet über Leben und Tod

Ein Polizeiauto bringt die junge Maryam zum Fernsehstudio. Sie soll ihren Ehemann im Affekt getötet haben - und nun in einer TV-Sendung um Vergebung bitten, damit sie der Todesstrafe entgeht. So beginnt der Film „Yalda“ des iranischen Regisseurs Massud Bachschi - und er bleibt bis zum Schluss spannend. Zu sehen ab Freitag in den heimischen Kinos.