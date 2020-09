Trotz Lockdown: Fast 7000 Neuinfektionen in Israel

Wenige Tage nach Beginn eines zweiten landesweiten Lockdowns sind die Corona-Zahlen in Israel auf einen Rekordwert gestiegen. Das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch mit, am Vortag seien 6861 Fälle registriert worden. So viele wurden noch nie verzeichnet - allerdings nahm zuletzt auch die Zahl der Tests zu. Der bisherige Rekord vom 15. September lag bei 5533 Fällen.