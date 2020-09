Badeschluss in Lignano: Italo-Tourismus am Sand

„Haben es verhältnismäßig gut überstanden“

Geht es nach dem italienischen Tourismus-Verband, fehlen dem Land über 65 Millionen Übernachtungen. Corona-Ausfälle, die auch starke Saison-Finali, wie in Lignano, nicht ausgleichen können. „Wir haben es aber noch verhältnismäßig gut überstanden“, so Ardito. Dennoch soll sich an den Stränden und in den Restaurants in Lignano einiges ändern: „Wir haben heuer die Vorteile von mehr Ruhe erkannt und wollen auch auf mehr Qualität setzen.“