Klein-Archie hat einen Spitznamen für seinen Opa

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben Großbritannien hinter sich gelassen. Mit ihrem Sohn Archie leben sie in Kalifornien. Was aber nicht heißt, dass sie nicht mit der Familie in England in Kontakt sind. Zum 36. Geburtstag gratulierte Prinz Charles seinem Sohn über einen Videochat. Dabei soll es zu einem hochemotionalen Moment gekommen sein, für den Klein-Archie gesorgt hat.