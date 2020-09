Arzt schnitt Schamlippen weg, statt sie zu kürzen

Orgasmusfähigkeit verringert und Infektionsrisiko erhöht

Nach dem Eingriff hatte die Patientin zu ihrer Überraschung gar keine inneren Schamlippen mehr - außerdem schnitt der Chirurg die Klitoris an, wie vol.at berichtete. Die Frau hat seit der Operation Probleme beim Geschlechtsverkehr und Schwierigkeiten, einen Orgasmus zu bekommen. Die Narbe an der Klitoris bereite ihr ein unangenehmes Gefühl, berichtete die Geschädigte. Durch die fehlenden Schamlippen sei der Vaginaleingang außerdem ungeschützt, was das Infektionsrisiko erhöhe, erklärte der gynäkologische Sachverständige vor dem Gericht in Feldkirch.