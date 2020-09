Novak Djokovic schafft historischen Rom-Triumph!

Beeindruckend: Novak Djokovic hat zum fünften Mal das ATP-Turnier von Rom gewonnen! Der Weltranglisten-Erste aus Serbien schlug am Montag im Finale auf Sand den Argentinier Diego Schwartzman 7:5, 6:3 und stellte damit einen Rekord auf. Djokovic hält nun bei 36 Masters-1000-Turniersiegen und liegt in der Bestenliste damit wieder einen Erfolg vor Rafael Nadal. Der Titelverteidiger aus Spanien war in Italiens Hauptstadt im Viertelfinale an Schwartzman gescheitert.