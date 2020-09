„Gibt sehr viel Unsicherheit“

Schauplatz Eisenstädter Fußgängerzone: Obwohl das Wetter passt und viele Menschen unterwegs sind, ist Geschirrhändler Andreas Jandl verärgert. Der „Kramuri-Markt“ in Kohfidisch wurde abgeblasen. Die Häferl, die er extra dafür anfertigen ließ, werden wohl länger im Lager liegen bleiben. „Die Behörde hat von heute auf morgen abgesagt“, meint er. Das sei keine Ausnahme, bestätigt der Obmann der Marktfahrer, Walter Rathmanner. Nach dem Lockdown hätten die Gemeinden den Handel unter freiem Himmel nur zögerlich wieder zugelassen. Auch jetzt seien die Behörden und Orte übervorsichtig. Immer wieder werde kurzfristig abgesagt. „Es ist oft sehr ungewiss, ob ein Markt jetzt stattfindet oder nicht. Das sorgt für viel Unsicherheit bei uns, aber natürlich auch bei den Kunden. Wir wissen nicht, was morgen ist“, meint Rathmanner. Im Burgenland sei es noch besser als in anderen Bundesländern. Dabei sei man im Freien, und auch der Abstand könne eingehalten werden.