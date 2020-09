Die neue Kneipp-Jugendbewegung startete durch Kopieren

Gesundheit kann auch Spaß machen

„Wir sind die junge Generation der Kneipper und jeder ist bei uns willkommen“, so Vereinsgründer Mario Wilplinger. Auch Georg Jillich, Präsident des Kneippbundes Österreich, war bei der Veranstaltung am Freitag in Klagenfurt zugegen: „Gesundheit darf auch Spaß machen, daher unterstützen wir die ,smartkneipper’ so gut es geht.“