Ohne Bezahlung einfach Kürbisse mitgenommen

Leere Kasse

Doch was die „Kunden“ heuer in der Kasse hinterlassen haben, macht fassungslos: „Wir waren sehr enttäuscht, als wir gesehen haben, dass einfach nichts bezahlt wurde.“ Dass jemand die Kasse aufgebrochen hat, schließt die Mutter aus. „Es gibt keine Spuren und es ist unmöglich, diese Kasse aufzubrechen, ohne dass man irgendetwas sieht“, erzählt sie. „Uns ist es ja ganz egal, wie viel man in die Kasse wirft. Aber gar nichts, geht einfach nicht!“