Arzt löst Masken-Chaos an steirischen Schulen aus

„Schüler äußerst kooperativ“

In der Volksschule in Graz-St. Peter hat Direktorin Maria Wacker ebenfalls von solchen Masken-Attesten gehört. Aber sie bleibt streng: „Kein Kind kommt ohne Mund-Nasen-Schutz in die Schule rein!“ Die erste Schulwoche sei sehr erfolgreich gewesen. „Die Schüler sind äußerst kooperativ. Sie haben sich schnell an die Maßnahmen gewöhnt“, freut sich Wacker. Das gelte auch für die Eltern - mit einer einzigen Ausnahme.