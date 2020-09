Ausbau ohne Kreisverkehr sorgt für Aufregung

„Linksabbiegen in Richtung Freilassing wird nach dem Ausbau der Münchener Bundesstraße nicht mehr möglich sein“, beklagt Restaurant- und Hotelbetreiber Tobias Brandstätter. Da auch an der naheliegenden Kreuzung kein Kreisverkehr mehr geplant ist, müssen seine Kunden „einen Umweg von 1,5 Kilometer in Kauf nehmen.“ Mehrere Lieferinger Betriebe zeigen sich wegen der Situation unzufrieden.