„Kein Unterschied bei Bierbrunnen und Gürtelpool“

In den sozialen Medien sind sie die klare Nummer eins, die etablierten Medien behandeln sie etwas stiefmütterlich, beklagt Marco Pogo: Die Rede ist von der Wiener Bierpartei. Sollte sie in den Landtag einziehen, wird das Leuchtturmprojekt ein Bierbrunnen in Wien-Simmering. Weder Heinz-Christian Strache noch die FPÖ wollten sich auf ein Duell einlassen, auch die geladenen Gäste der Volkspartei und der Sozialdemokraten haben abgelehnt. Als Einziger bereit, sich auf einen so gefürchteten Gegner einzulassen: Christoph Wiederkehr von den Wiener NEOS. Er blieb im Gespräch mit krone.tv-Journalistin Damita Pressl bei den Kernthemen der Partei, von Transparenz über Bildung bis Kontrolle. Für Marco Pogo hingegen hieß es erstmal: Prost!