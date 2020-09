Steinadler von Himmelbauer-Töchtern eingefangen

„Der Steinadler kam im Sturzflug auf eine unserer Hennen zu, schnappte diese und ließ sie nicht mehr los“, berichtet Annika Schachner (28), eine der drei Töchter vom Almgasthof Himmelbauer in Obervellach. Die drei Frauen wollten den Vogel verscheuchen, der ließ sich aber nicht beeindrucken. Deshalb wurde eine weiße Wanne über den Adler gestülpt. „Wir haben ihn dann damit in das Hühner-Außengehege gebracht. Er war sehr aggressiv, wie sich später herausgestellt hat, wohl weil er großen Hunger gehabt hatte“, erklärt Annika. Die drei Töchter verständigten die Polizei Obervellach. Da an den Fängen ein Glöckchen und Bänder angebracht waren, vermuteten sie, dass er wohl jemanden gehören müsse.